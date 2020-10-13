Генпрокуратура Азербайджана назвала число погибших в Карабахе мирных граждан

Число погибших с начала боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана составляет 42, раненых 206, разрушены 1479 домов, сообщила генпрокуратура республики.

«Число погибших мирны жителей – 42, число раненых мирных жителей – 206, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 1479, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 66, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние – 241», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, ранее во вторник омбудсмен по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что в результате действий Азербайджана в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель.

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