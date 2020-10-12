В оккупированной части Кипра прошел первый тур выборов президента

В Турецкой Республике Северного Кипра, которую не признает мировое сообщество, состоялся первый тур выборов президента.

По итогам обработки 99,9% протоколов избирательная комиссия сообщила, что во второй тур вышли премьер-министр ТРСК Эрсин Татар (32,35%) и действующий глава ТРСК Мустафа Акынджи (29,84%). Явка составила 54,72% – самый низкий результат за историю президентских выборов в ТРСК, передает ТАСС.

Акынджи при этом осудил «вмешательство» Турции. Экс-премьер Туфан Эрхюрман, занявший третье место с 21,68%, поздравил с выходом во второй тур не обоих победителей первого тура, а только Акынджи, что СМИ расценили как поддержку последнего.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об этническом конфликте между греками и турками на Кипре. Проблема Кипра в отношениях между Грецией и Турцией существует с 1974 года, когда на острове был осуществлен военный переворот. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана.

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