Дипломат Кшиштоф Краевский может стать послом Польши в России

Дипломат Кшиштоф Краевский рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на пост посла Польши в России благодаря поддержке со стороны МИД Польши и России.

Помимо утверждения, Краевскому все же предстоит заручиться поддержкой польских парламентариев. На каком заседании комиссии по иностранным делам будет рассмотрен этот вопрос, пока не ясно, передает источник «Коммерсанта».

Кшиштоф Краевский – опытный дипломат, пришедший на службу в МИД в 1993 году. В 2005–2010 годах был послом в Азербайджане, с 2014 по 2018 год – в Болгарии, сейчас руководит дипломатическим протоколом польского внешнеполитического ведомства. Владеет английским, болгарским, немецким и русским языками.

Напомним, в июле от этой должности был освобожден Влодзимеж Марчиняк. По словам главы польского МИДа Яцека Чапутовича, Варшава хочет улучшить отношения с Россией, однако смена посла на это не влияет. При этом глава внешнеполитического ведомства не называл имя нового посла.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран.

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.