Симоньян сделала вторую прививку от коронавируса

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1 октября, четверг | Последнее обновление — 16:09 | vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота
Российские военные в Сирии решили пять главных задач
Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу
Зеленский готовится к роли украинского националиста
Кто заставил Су-35 стрелять по своим
Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену
Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Постсоветским государствам пора определиться с Россией
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
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