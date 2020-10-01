ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным Иверскому монастырю

Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную президентом Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщает ФСБ.

«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей Матери (XVII-XVIII веков), подаренной президентом России», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ходе обысков удалось найти саму икону и часть золотых изделий. Обернутые в ткань икона и напрестольный крест были спрятаны в гараже одного из фигурантов, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.

Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыни вернут в монастырь. Кроме того, изъяты «транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение».