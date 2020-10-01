Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,18% и достиг 2911,08 пункта, а индекс РТС – на 0,24%, до 1181,29 пункта.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке 2915,48 пункта (+0,33%). Индекс РТС торговался на уровне 1190,36 пункта (+1,01%).