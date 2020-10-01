Испания задержала россиян за перевозку гашиша

В Испании в рамках операции по пресечению перевозки наркотиков задержаны россияне, сообщило посольство России в Мадриде.

Полиция Испании сообщила, что проводит масштабную операцию по пресечению поставок гашиша в Европу по морю. Были задержаны граждане России и Болгарии, передает РИА «Новости».

Перехвачено шесть судов, изъято 35 тонн гашиша. Полиция считает, что это самая крупная группировка, которая перевозила гашиш по морю, в которую входили выходцы из стран Восточной Европы и которую удалось раскрыть.

В операции участвуют правоохранители других стран Европы, а также Европол.

Посольство сообщило, что оно «в курсе ситуации» с задержанием двух россиян. Официальный представитель российского МВД получил соответствующее уведомление по поводу задержания граждан России.

Дипломаты «проясняют необходимые детали», передает ТАСС.

Напомним, МИД предупреждал россиян об опасности вербовки в качестве наркокурьеров.