Росавиация рекомендовала принять дополнительные меры безопасности на Ближнем Востоке

Росавиация дала рекомендацию российским авиакомпаниям принять дополнительные меры по безопасности полетов на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в соответствующей телеграмме ведомства, передает ТАСС.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.