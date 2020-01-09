СК начал проверку сообщений о попадании семьи москвичей в рабство

Следователи в Дагестане начали проверку сообщений в социальных сетях о том, что супружеская пара из Москвы и житель Магнитогорска удерживаются в трудовом рабстве.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что, согласно информации в соцсетях, в октябре прошлого года супруги Ольга и Сергей из Москвы приехали на заработки в Дагестан. Там они трудились на одной из теплиц Карабудахкентского района, при этом оплату от работодателя они не получили.

Утверждается, что спустя несколько недель супруги сбежали от работодателя, но их поймали, избили и вернули обратно. Сбежать им удалось только со второй попытки.

Кроме того, в Сети сообщают, что 69-летний Виктор Богданов из Магнитогорска 15 лет жил в различных районах Республики Дагестан, бесплатно работал на кирпичных заводах, каменоломнях, пас скот.

«По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Правозащитница Ева Меркачева рассказывала о криминальной сети предприятий в Москве, которая использует рабский труд в нелегальных ночлежках.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских бомжей превращают в рабов.