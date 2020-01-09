Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевшей в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы, сообщили в экстренных службах.

«У самолета после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», – сказал источник ТАСС.

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Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб, Boeing777 благополучно приземлился в Шереметьево, люди не пострадали.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

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