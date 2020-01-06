Стало известно о стремлении США добиться от стран НАТО поддержки своим действиям в Ираке

США стремятся добиться от государств НАТО выражения поддержки американских действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил дипломатический источник на экстренной встрече Североатлантического совета в Брюсселе.

«Американская сторона в своих контактах с союзниками (странами НАТО – прим. ТАСС) требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды. США подчеркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии и соблюдения принципа атлантической солидарности», – сообщил источник, передает ТАСС.

В Брюсселе проходит экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий авиаудара США под Багдадом. Ранее также сообщалось, что обострение ситуации в Ираке и отношений Вашингтона и Тегерана будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.