Новой мишенью ARD и Зеппельта стала Международная федерация тяжелой атлетики

Глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 80-летний Тамаш Аян стал героем нового документального фильма Хайо Зеппельта на телеканале ARD о допинге в спорте.

По версии Зеппельта, IWF часто передавало допинг-контроль Венгерскому антидопинговому агентству, сотрудники которого за деньги скрывали манипуляции с допинг-пробами, передает ТАСС.

Возникли и вопросы к оплате штрафов. Так, Азербайджан, по документам на 2013 год, был должен 500 тыс. долларов. Позднее долг исчез. Зеппельт считает, что Аян имел возможность обогащаться, так как долги зачастую выплачивали наличными.

С 1992 года Международный олимпийский комитет передал IWF свыше 23 млн. долларов. Сообщается, что Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, не указывая транши в финансовой отчетности организации.

Зеппельт заявил, что из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, проводившихся в 2008–2017 годах, половину не проверяли на допинг в ходе тренировок. Отмечается, что большая часть этих спортсменов – россияне.

Напомним, именно Зеппельт и ARD в 2014 году представили документальный фильм, в котором было заявлено о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами.

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