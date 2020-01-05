В Общественной палате высказались на тему изменения брачного возраста

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая сообщила, что в ОП настороженно относятся к предложениям по снижению возраста для вступления в брак.

«У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения. Сейчас законом брачный возраст установлен в 18 лет. Семейный кодекс дает право органам местного самоуправления при наличии уважительных причин разрешить вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет», – пояснила Гурцкая, передает РИА «Новости».

Если правительство планирует уточнить уважительные причины для брака, то это можно поддержать, так как используется, как правило, только одна причина – ранняя беременность.

«Но есть еще один крайне важный момент. Субъекты России сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки», – заключила Гурцкая.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции работает над законопроектом, корректирующим брачный возраст и уточняющий основания, по которым несовершеннолетние могут сыграть свадьбу.