Пушков указал на последствия убийства Сулеймани для США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США убийством иранского генерала Касема Сулеймани попытались не допустить потери Ирака вслед за Сирией, однако вместо этого оказались очень близки к войне с Ираном.

«Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, заявил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» еще и Ирак. В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США», – написал сенатор в своем Twitter.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США использовали свою «схему будущего», когда американские военнослужащие в районе любого конфликта уничтожают оппонентов как «террористов».

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит американским ракетным ударом в районе Багдада в пятницу. Американский президент Дональд Трамп заявил о «попытке остановить войну» таким образом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран из-за этого шага Вашингтона оказались на пороге войны.