Москвичей ожидает облачная погода, местами снег и гололедица, сообщают синоптики.

Днем и ночью в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами ожидается небольшой снег, в том числе мокрый, передает ТАСС.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

В Подмосковье столбики термометров днем покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночные часы температура не изменится.

Из-за снега и гололедицы в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.