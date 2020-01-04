Возглавляемая США коалиция приостановила обучение войск Ирака

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» приостановила обучение иракских военных, сообщил глава командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенант Эрих Пфеффер.

Пфеффер сообщил Бундестагу, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт решил усилить защиту западных сил, развернутых в Ираке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как говорится в сообщении Пфеффера, «подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена». Это распоряжение «обязательно для всех стран-партнеров», которые принимают участие в операции на полигонах в Ираке.

Напомним, отношения между США и Ираком обострились из-за авиаударов США, нападения на американское посольство и убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

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