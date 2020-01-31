Ученые предложили решения для посадки аппарата на межзвездные объекты

Специалисты НПО Лавочкина подготовили ряд технических решений, которые позволят сажать автоматические космические станции на межзвездные объекты, заявил ведущий специалист предприятия Александр Багров.

Багров, выступая на академических научных чтениях по космонавтике, заявил, что сейчас известны два таких объекта – астероид Оумуамуа и комета, открытая крымским астрономом Геннадием Борисовым. Он добавил, что специалистам будет интересно узнать химический и изотопный составы этих объектов, передает ТАСС.

По словам ведущего специалиста НПО Лавочкина, для этого космическому аппарату нужно «перехватить или догнать» подобные объекты, которые передвигаются с очень большой скоростью. При этом оба варианта предполагают очень высокую и резкую потерю скорости – несколько десятков километров в секунду, в результате чего при посадке научные приборы разрушатся.

Багров считает, что космический аппарат для исследования межзвездных объектов должен состоять из носовой части и хвостовой части, где будут установлены научные приборы. Он отметил, что \приборы должны быть защищены от повреждения при посадке космических аппаратов на межзвездные объекты.

«Научная аппаратура будет сохранена, если ее залить прочным крепким материалом», – сказал Багров.

Представитель НПО Лавочкина сообщил, что британские ученые исследовали механизмы защиты научных приборов с помощью нафталина, тогда приборы выдержали ударное ускорение в 15 тыс. g. Российские специалисты предложили залить приборы криогенным льдом, который может выдержать ударное ускорение до 50 тыс. g, что позволит защитить аппаратуру. При этом лед можно немного подогреть после посадки, и он испарится.

В презентации Багрова уточняется, что космический аппарат должен на очень большой скорости (около 50 км/сек) столкнуться с поверхностью межзвездного объекта, а затем проникнуть в его грунт на глубину около 250 метров. Это должно быть сделано за счет специального сверхпрочного пенетратора.

Напомним, в сентябре астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

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