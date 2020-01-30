Путин сменил замглавы ФСО

Президент Владимир Путин подписал указ о смене статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы охраны.

Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, генерал-полковник Николай Кондратюк освобождается от должности статс-секретаря.

На его место назначается генерал-майор Виктор Шлемин.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.