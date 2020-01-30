Белоруссия анонсировала повышение тарифов за транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования заявило, что тариф для транзита российской нефти с 1 февраля вырастет.

Показатель поднимется более чем на 6%, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, с начала года обострились разногласия России и Белоруссии в нефтяной сфере – Минск стал искать альтернативные поставки. Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела в Норвегии. Также Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

Лукашенко заявил, что конфликт произошел якобы из-за желания Москвы продавать нефть Белоруссии по цене выше мировой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.