Выяснилось, кто подписал постановление об обыске в квартире Голунова

Постановление об обыске в квартире журналиста Ивана Голунова за неделю до его задержания подписал экс-глава УВД по ЗАО Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков, сообщил в Басманном суде адвокат одного из задержанных экс-полицейских Александр Шабуров.

Шабуров заявил, что «30 мая было вынесено постановление на обыск в квартире Голунова, подписанное Пучковым», передает ТАСС.

При этом, по словам защитника, его подзащитный Роман Феофанов «работал к тому моменту в УВД по ЗАО Москвы всего два месяца, никаких решений принимать не мог».

Адвокат также просил выпустить Феофанова под залог в 500 тыс. рублей, однако экс-полицейский все же был арестован на два месяца.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе журналист подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

В среду, 29 января, были установлены и задержаны пять фигурантов дела Голунова. В СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.