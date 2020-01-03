Прохожие спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира в Волгограде

В Волгограде пассажир напал с ножом на женщину-водителя такси, ей пришли на помощь случайные прохожие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В МВД сообщили, что в ночь на пятницу пассажир такси, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу, передает РИА «Новости».

Водитель стала звать на помощь, «недалеко была компания мужчин, они смогли отбить ее от напавшего». Злоумышленника «задержали по горячим следам».

У подозреваемого оказалось три судимости, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ноябре стало известно об убийстве таксиста в Москве. Сообщалось, что погибшим оказался потерявший работу физик-ядерщик.