ФТС назвала сумму выявленного за год ущерба России

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2019 году выявила ущерб экономическим интересам государства на 26,2 млрд рублей, сообщил представитель ведомства.

«Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе совместно с иными государственными органами) по результатам проверочной деятельности за 2019 год выявили ущерб, причиненный экономическим интересам государства в результате нарушения лицами обязательных требований и норм законодательства, на сумму 26,2 млрд рублей», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил, что в 2018 году был выявлен ущерб на сумму 17,3 млрд рублей. В 2019 году нарушения выявлены в деятельности 1 тыс. 652 лиц. По результатам контроля возбуждено 6 тыс. 975 дел об административных правонарушениях и 383 уголовных дела, в 2018 году – 5 тыс. 737 дел об административных правонарушениях и 287 уголовных дел.

Напомним, в 2019 году ФТС доначислила в федеральный бюджет более 45 млрд рублей. Как сообщили в таможенной службе, за год было выявлено почти 103 тыс. тонн запрещенных к ввозу в Россию товаров.