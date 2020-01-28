Россиянам пообещали «узкую полосу холода»

В течение недели похолодание прогнозируется на востоке Центрального федерального округа, в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такое сильное вторжение холода начинается в Коми, Архангельской области и распространяется на самый восток Центрального федерального округа и на Поволжье. Там погода совершенно суровая, и такой она будет до конца рабочей недели. Если смотреть на территорию нашей страны, то получается такая узкая полоса холода», – рассказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что в этих районах температура может понизиться до минус 25-28 градусов. «Полоса холода» затронет также северо-восток Европейской части страны, на Урал и юг Западной Сибири.

Однако это необычное явление, так как в соседних регионах в это время будут наблюдаться температурные аномалии.

«К западу на Европейской территории температура в течение всей этой недели будет аномальной – плюс 8-10 градусов отклонение от нормы. В Красноярском крае и Якутии аномалии и вовсе плюс 20 – плюс 22 градусов. То есть у нас действительно получается такая узкая область холода», – добавил и.о. главы Гидрометцентра.

Ранее Гидрометцентр предсказал похолодание в феврале.