Мишустин назначил главу оператора мусорной реформы

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора.

Гудков назначен гендиректором РЭО на три года, сообщается в документе на сайте правительства.

Прежде он был советником главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина и «помогал форсировать исполнение нацпроекта и достижение результатов года», сообщил источник ТАСС.

РЭО – куратор реформы мусорной отрасли.

Кроме того, Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов России, а Людмилу Бокову – заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Прежде Кадочников занимал пост президента Центра стратегических разработок, Бокова была первым зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В ноябре с поста гендиректора РЭО был уволен Денис Буцаев.

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