Из-за эпидемии пневмонии новогодние каникулы в Китае продлили до 2 февраля

В связи с эпидемией пневмонии Госсовет КНР продлил продолжительность праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю до 2 февраля, сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным Reuters, Министерство образования КНР позже также объявит дату окончания школьных каникул по всей стране, передает ТАСС.

Ранее каникулы в школах уже были продлены из-за распространения коронавируса 2019-nCoV в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также городах центрального подчинения Пекин и Шанхай.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.