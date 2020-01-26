В Гонконге вспыхнули протесты из-за недовольства карантином

В Гонконге начались протесты, вызванные недовольством жителей предложением властей ввести карантин в связи с распространением нового типа коронавируса, пишет South China Morning Post.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предложила использовать недавно построенные и еще не заселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина и общежитий для медицинских работников, ведущих борьбу с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Многие жители Гонконга считают, что размещение больных с подозрением на заражение коронавирусом вблизи жилых зданий может быть опасным для местных.

Между тем с воскресенья из-за распространения вируса в Гонконге временно закрылись два крупных развлекательных комплекса– «Диснейленд» и «Океанский парк».

По последним данным, число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, 57 человек умерли. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек. Вирус оказался очень заразным: он способен передаваться от человека к человеку уже во время инкубационного периода. Власти Китая не исключают, что число инфицированных вскоре может возрасти.