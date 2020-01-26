Австрия объяснила значение России для Европы

Стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

Он отметил, что ранее была надежда на то, что Россия станет частью «общества с западными ценностями», но Москва решила идти по другому пути, передает РИА «Новости».

«Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей», – заявил Шалленберг.

Австрия, подчеркнул он, старается всегда держать открытыми каналы для диалога, так как «игра в молчанку» еще ни разу никому ничего не принесла. Он указал, что диалог не означает отказ от собственных ценностей.

Ранее в январе Шалленберг также раскритиковал экстерриториальные американские санкции против трубопровода «Северный поток – 2».