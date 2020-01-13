Австрия выступила против экстерриториальных санкций США

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал экстерриториальные американские санкции против трубопровода «Северный поток – 2».

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», – приводит слова главы МИД Австрии РИА «Новости». Он отметил, что «Северный поток – 2» способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Как указал Шалленберг, Вашингтон не скрывает того, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях. Отвечая на вопрос о планах Соединенных Штатов поставлять в ЕC свой СПГ, глава МИД Австрии отметил, что «у Европы другие интересы».

При этом министр выразил мнение, что у США и стран ЕС одинаковые ценности. «Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», – заключил Шалленберг в интервью изданию Die Presse.

В минувшую субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным призвала довести «Северный поток – 2» до конца.

В тот же день глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что санкции США не смогут остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заверил, что «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года.

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