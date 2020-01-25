В ОНФ Ростовской области обсудили вопрос внесения изменений в Конституцию

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева встретилась с активистами регионального отделения Народного фронта в Ростовской области. В ходе встречи она выразила готовность принять и передать предложения по поправкам в Конституцию.

Цунаева отметила, что «мы не меняем первую, вторую и девятую главы Конституции», но «что касается остальных положений, то предложения можно передавать, например, через меня, через любого члена рабочей группы», говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Также «техническое сопровождение деятельности рабочей группы осуществляет Общественная палата».

Помочь желающим выразить свое мнение по изменению основного закона государства вызвались и представители регионального исполкома Народного фронта, которые пообещали передать собранные предложения членам Центрального штаба ОНФ, вошедшим в рабочую группу.

Обсуждение деятельности рабочей группы и предполагаемых поправок в Конституцию продолжалось около часа. Участников встречи интересовали вопросы о гражданстве лиц, занимающих высшие государственные должности, по статье о международных договорах, о местном самоуправлении и пересмотре баланса отношений между правительством, Госдумой и Госсоветом.

«Я напомню, что речь идет скорее о разделении ответственности между ветвями власти, чтобы они не могли снимать ее с себя, апеллируя к отсутствию каких-то полномочий», – пояснила Цунаева.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ на встрече в региональном отделении также познакомилась с работой волонтерского штаба по отработке обращений, подступивших от жителей области на прямую линию с президентом.

В данный момент в работе штаба находится около 1,2 тыс. обращений. В помощи заявителям приняли участие 53 добровольца из организаций «Я – волонтер», «Серебряные волонтеры», «Донской волонтерский центр «Донволонтер», «Молодые юристы Ростовской области», «Союз пенсионеров Дона», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы».

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница рассказал, что «по проекту ОНФ «Прямая линия. Продолжение» мы выстроили работу и с волонтерскими, общественными организациями, и с органами исполнительной власти». Уже начата работа тематических штабов, «то есть приглашаем профильные ведомства и экспертов, рассматриваем работу по конкретному вопросу или теме, разбираем обращения жителей, поступивших на прямую линию».

Напомним, в обсуждениях поправок в конституцию России в нескольких регионах принимают участие региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций.

В пятницу сообщалось, что студент Челябинского государственного университета предложил внести в Конституцию поправку о роли молодежи в развитии общества.