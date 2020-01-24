Студентов и общественников пригласили к обсуждению поправок в Конституцию

В обсуждениях поправок в конституцию России в нескольких регионах принимают участие региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций.

Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. Кроме того, в послании были озвучены новые меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми.

Участник обсуждений – член рабочей группы по изменениям Конституции, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов сообщил ТАСС, что представители научного сообщества и студенты активно интересуются предложенными изменениями.

«Журналисты региональных СМИ, а также аспиранты и студенты Тульского госуниверситета – политологи, социологи, юристы – стали первыми в Тульской области, с кем обсуждались предложения о внесении изменений в Конституцию. И журналисты, и политологи живо интересуются общественно-политической повесткой, и знать их мнение необходимо. На встречах звучали не только вопросы, но и предложения, например, закрепить в Конституции права не только пенсионеров, но людей других социальных категорий, эти и другие предложения будут донесены до членов рабочей группы», – сказал Харитонов.

По его словам, в ближайшее время планируется провести аналогичные встречи с профессиональными сообществами региона, а также с представителями профсоюзов, ветеранскими организациями предприятий регионов. «Президентом перед участниками рабочей группы была поставлена задача довести до всего населения страны цель предстоящих изменений Конституции. Конституция – не памятник эпохе, это живой, гибкий документ, в который по необходимости можно вносить изменения», – отметил Харитонов.

Общественные обсуждения поправок к Конституции проходят и в других регионах страны. Так, в пятницу соответствующее заседание прошло в Краснодаре, в нем лично и по видеоконференцсвязи приняли участие главы районов Краснодарского края, представители общественных палат, омбудсмены, общественные организации. Об этом рассказал член Совета при президенте по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституции, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков. «Цель встречи была выяснить, какие у них взгляды, как они относятся к поправкам», – сказал он.

Сохроков добавил, что проведет подобные заседания в ближайшие дни в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. «Буду встречаться там с местными властями, представителями общественных организаций. И буду делиться с ними информацией о том, что мы делаем, и узнаю, какие взгляды есть у людей, какие у них вопросы, идеи, пожелания. Все вопросы, которые будут возникать, буду их систематизировать», – сказал он.

Сохроков отметил, что до конца января предложения от этих четырех регионов будут собраны и переданы им к рассмотрению рабочей группе по изменениям в Конституции.

Как сообщил ранее председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш по итогам встречи со студентами, молодыми депутатами и общественниками в Челябинске в пятницу, ни одно предложение граждан по изменениям в основном законе страны не останется без внимания.

Он добавил, что встреча, в которой приняли участие студенты, молодые депутаты и представители общественности, прошла активно, было много вопросов и предложений. Например, один молодой человек предложил внести поправку, утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества, рассказал Мякуш.

В Приморском крае в пятницу также прошло открытое заседание общественной палаты, создан региональный экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию. По словам председателя Законодательного собрания края Александра Ролика, свое участие в рабочей группе он рассматривает как возможность рассказать о проблемах дальневосточников, донести их предложения по совершенствованию государственного устройства.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.