Глава ПФР назвал требуемую на выплаты ветеранам к юбилею Победы сумму

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей, заявил глава ПФР Максим Топилин.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила Топилина коллективу Пенсионного фонда России (ПФР), передает ТАСС.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам - участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла – это дополнительно почти 60 млрд руб. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом», – заявил он.

Топилин добавил, что ПФР уже подготовил изменения в законодательство, касающиеся выдачи материнского капитала на первого и второго ребенка. Сейчас проект находится в Министерстве труда и соцзащиты.

Напомним, президент Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей.