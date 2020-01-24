Сноуден отреагировал на желание США заполучить Ассанжа

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24 января, пятница  |  Последнее обновление — 04:50  |  vz.ru
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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской ДумеФото: REUTERS/Abed Kontar
«Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.  Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине объявили войну книгам и школам

Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
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Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

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              Сноуден отреагировал на желание США заполучить Ассанжа

                 24 января 2020, 03:59
              Фото: d75/Zuma/Global Look Press,
              The Guardian/YouTube
              Текст: Антон Антонов

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              Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что думает о возможной экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

              Сноуден считает, что многие противники Ассанжа выступают против основателя WikiLeaks «из-за его личных качеств», а также из-за «его прежней политики, его работы».

              Ассанжа «обвиняют в предвзятости», сказал Сноуден, предложив при этом «подумать о том, что произойдет», если Ассанж окажется «в тюрьме» за обнародование информации, которую сами США «признают достоверной», передает RT.

              При этом Сноуден напомнил, что Ассанж «не является гражданином США, у него нет грин-карты». Ассанж в США не живет и никак с этим государством не связан. 

              «И вот мы доставим его в США, где он проведёт остаток своей жизни в тюрьме за преступление рассказывать правду», – заявил Сноуден.

              Он беседовал с экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, который с 2018 года ведет на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».

              В прошлом году Ассанжа арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США. 

              Накануне лондонский суд перенес слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks.


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