Путин не стал проводить встреч с другими лидерами в Иерусалиме

Президент Владимир Путин во время визита в Иерусалим не имел возможности провести полноформатные переговоры с главами других государств и правительств в связи с нехваткой времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он фактически смог только поприветствовать других глав государств и правительств, которые принимали участие (в форуме памяти жертв Холокоста – прим. ВЗГЛЯД). Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было», – передает слова Пескова ТАСС.

Он также объяснял, что Путин не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как тот отменил свой приезд на форум.

23 января российский президент прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста, при этом на день сократив длительность визита из-за формирования нового правительства в России. Он также встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и открыл памятник героям блокадного Ленинграда.