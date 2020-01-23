В США ввели новые правила получения виз для приезжающих рожать женщин

В США введены новые правила получения виз в целях сдерживания «родильного туризма», правила опубликованы администрацией президента, сообщает агентство Associated Press.

Речь идет о случаях, когда женщины целенаправленно приезжают рожать в США, чтобы ребенок мог получить американский паспорт. В новых правилах указано, что заявительнице будет отказано в получении туристической визы, если ее заподозрят в планах родить на территории США, сообщает «Интерфакс».

Новые правила опубликованы в Федеральном реестре, их цель – пресечь незаконную деятельность, связанную с индустрией так называемого «родильного туризма».

По данным СМИ, практика поездок в США для родов законна, однако некоторые агентства, занимающиеся «родильным туризмом» уклоняются от уплаты налогов, а их сотрудников арестовывают в связи с фактами визового мошенничества.

В Госдепе отмечают, что «родильный туризм» не является туризмом как таковым, так как это не поездка с целью новых впечатлений или отдыха.

В августе в США уже рассматривалась возможность отмены предоставления гражданства по праву рождения. По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.