Божьи коровки и бабочки проснулись в Москве

Божьи коровки и бабочки проснулись в столице из-за продолжительного периода теплой погоды, сообщил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве. Эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной», – сказал Гомыранов, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что ранее проснувшиеся в Москве клещи вряд ли укусят человека. «Зимуют клещи в подстилке или в верхних слоях почвы, а просыпаются при температуре 1-3 градуса тепла. Но вот к питанию кровью приступают обычно при температурах 7-10 градусов, так что сейчас их бояться не стоит, укус маловероятен. При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку. Такая теплая погода вряд ли скажется на их численности – без питания они могут обходиться несколько месяцев», – сказал Гомыранов.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой и бесснежной зимы в центральной России проснулись клещи. Позже в Роспотребнадзоре пояснили, что пробуждение клещей зимой не носит массовый характер.

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