В «Слуге народа» усомнились в существовании плана силового захвата Донбасса

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия выразил сомнения в том, что у Киева есть план силового решения конфликта в Донбассе.

«Я не думаю, что есть такой план», – приводит его слова ТАСС.

Арахамия заявил, что «все усилия последних шести месяцев» Украина направляет «на исключительно мирное урегулирование».

Глава фракции подчеркнул, что в Донбассе «стреляют каждый день» и «каждый день с обоих сторон погибают люди».

Киев намерен приложить все усилия, чтобы «остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги», заявил он.

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