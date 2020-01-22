Суд ввел начальную процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»

В отношении председателя совета директоров и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение. Отмечается, что решение суда принято на основании заявления иностранной компании Persit Services Inc.

В реестр требований кредиторов бизнесмена внесена задолженность перед заявителем в размере около 2,1 млрд рублей. Дело о банкротстве будет рассмотрено по существу 22 июля, сообщает РИА «Новости».

В июле прошлого года Дмитрия Мазурова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по заявлению главы ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, Мазуров подозревается в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Основатель «Нового потока» находится под стражей.