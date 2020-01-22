ОНФ назвали самой эффективной площадкой для внедрения паллиативной помощи

Общероссийский народный фронт (ОНФ), реализующий социальный проект «Регион заботы», стал эффективной площадкой для внедрения в российских регионах паллиативной помощи, заявила директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер.

По словам Федермессер, созданные ранее общественные организации и рабочие группы на федеральном и региональном уровнях не давали тех результатов, которые были необходимы для продвижения паллиативной помощи в субъектах, передает ТАСС.

«Есть масса каких-то общественных, созданных достаточно искусственным образом советов, организаций, рабочих групп, которые из общественников высосали кучу сил и оказались совершенно нерезультативными. На каком-то этапе я поняла, что, если мы хотим менять ситуацию, нам надо работать с регионами, и в этом смысле ОНФ оказался совершено потрясающей площадкой. Страшно было пробовать год назад, но оказалось, что действительно «Регион заботы», придуманное нами название в рамках ОНФ, вместе с общественниками, это заработало», – отметила она.

Федермессер пояснила, что сейчас, благодаря взаимодействию с ОНФ, есть возможность выйти на губернаторов, и есть поручения президента, которые губернаторы вынуждены исполнять.