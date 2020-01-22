Американский журналист рассказал о действиях Вашингтона для разрушения СССР

Вмешательство США стало одним из факторов, приведших к разрушению СССР в 1991 году, пишет журналист Тед Ролл в статье для американского издания CounterPunch.

Ролл пишет, что США снова и снова совершали нападения, акции саботажа и пытались подорвать СССР изнутри. Например, в 1917 году в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат США вторгся на территорию страны, и советской России потребовалось три года, чтобы избавиться от американских «незваных гостей», передает РИА «Новости».

В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией, однако американцы смогли протянуть три года, не вступая в настоящую войну, в то время как десятки миллионов советских граждан жертвовали собой.

Третий факт – сбитый советской ракетой в 1960 году самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Журналист считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве являлось актом войны.

В 1982 году президент Рональд Рейган принял «невинный» план ЦРУ, который подразумевал взрыв газопровода, несший природный газ через всю Сибирь. Предполагалось, что СССР позволили бы похитить западную систему управления трубопроводами, однако эта система после некоторого периода нормальной работы должна была «пойти вразнос».

Результатом должна была стать экономическая дезорганизация, катастрофа для природной среды и «самый мощный неядерный взрыв и пожар, какие когда-либо удавалось зафиксировать из космоса».

Другой проект периода Рейгана подразумевал экономический саботаж: Вашингтон убедили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, понимая важность добычи энергоносителей для Москвы. В итоге цены на нефть и на газ снизились по всему миру, а советская экономика вошла в штопор.

В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США «немало потрудились», чтобы разрушить СССР.

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