Решение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа

Нынешний глава американского государства Дональд Трамп разозлился на своего предшественника Барака Обаму, когда тот выслал 35 российских дипломатов за три недели до инаугурации Трампа, сообщили корреспонденты Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге.

В книге «Очень стабильный гений», которая поступила в продажу в США, сообщается, что Трамп в тот момент играл в гольф в своем поместье в Мар-а-Лаго. Его сопровождало «небольшое число помощников», передает ТАСС.

Как сказано в книге, Трамп заподозрил демократов в желании отомстить ему за поражение на выборах. Трамп «был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним».

Команда Трампа при этом просила российскую сторону не отвечать зеркально, утверждается в книге. Москве якобы обещали пересмотреть или даже отменить решение Обамы.

По словам авторов книги, Трамп «полностью отказывался признавать, что Россия пыталась помочь ему одержать победу на выборах». По их версии, нынешний глава государства «пытался помешать расследованию министерства юстиции о российском вмешательстве».

«Очень стабильный гений», – так Трамп отозвался о себе в январе 2018 года.

В декабре 2016 года Обама распорядился выслать 35 российских дипломатов из-за взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Ответ на это последовал только летом 2017 года – Россия потребовала уравнять количество американских и российских дипломатов, а также закрыла доступ к складам и даче посольства США в Москве.

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