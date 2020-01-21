В Госдуме рассказали о 30 российских хранилищах «страшных вирусов»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности страны, устанавливающий госрегулирование в этой области.

Меры направлены «на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков», отмечается в сопроводительных материалах к проекту, передает ТАСС.

«Это по сути закон о нашем существовании, существовании человека. Он коснется многих областей нашей жизни и даст старт формированию в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз, которые несет современная цивилизация», – заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он добавил, что в России есть около 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.

«Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов. А какую опасность представляют бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки?», – отметил парламентарий.

По законопроекту, борьба с инфекциями и паразитами включает в себя разработку и внедрение средств и методов индикации и идентификации патогенов, включая новые, редкие и ранее не встречавшиеся на территории страны болезни, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению формирования очагов таких болезней.

В понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, погибли три человека, позже число погибших удвоилось.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в Ухань.