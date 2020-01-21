Кокорин сменил клуб

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин до конца сезона будет играть за ФК «Сочи» на правах аренды.

«Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20», – сообщается в Twitter ФК «Сочи».

Спортивный журналист Василий Уткин отметил, что причиной перехода Кокорина стали «чисто хозяйственные резоны».

«Аренда в Сочи, подтверждает, что Кокорин в порядке. Сочи надо вытаскивать и сохранять в премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчемности. Надо же будет их куда-то девать. А куда? Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – Зенит уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно», – написал Уткин в Telegram-канале.

При этом он обратил внимание, что «сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения».

Однако позже журналист заявил, что «с Кокориным все не так» и его «циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем».

«Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд» (футбольный клуб в Нидерландах – прим. ВЗГЛЯД), его не оставляют в Зените, его гнобят. Повезло с начальством», – написал Уткин.

В сентябре ФК «Зенит» сразу после освобождения Кокорина по УДО заключил с ним новый контракт, однако позже стало известно, что футболист будет получать почти вдвое меньше, чем по предыдущему соглашению.

Напомним, в мае суд признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

17 сентября 2019 года футболисты вышли из колонии по УДО.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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