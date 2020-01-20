Автомобилям с номерами Приднестровья запретят въезд на Украину

Украинские пограничники с апреля перестанут пропускать на территорию страны автомобили с номерами непризнанного Приднестровья, сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

«Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», – сказал Кику, передает ТАСС.

Он призвал жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам Кику, большинство автомобилистов уже воспользовались этой возможностью.

В конце прошлого года глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье продолжит курс на независимость республики, и предложил противникам независимости ехать в Молдавию.

Напомним, выборы в парламент Молдавии прошли в феврале, но правящую коалицию и новое правительство удалось сформировать только в июне. Однако уже осенью социалистам пришлось формировать новое правительство, заручившись поддержкой недавних врагов – Демпартия Молдавии.