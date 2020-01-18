Путин ответил на вопрос о бессрочном пребывании президента у власти

Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Петербурге ответил на призыв «улучшить статью» Конституции России и сделать возможным, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Один из ветеранов обратился к российскому лидеру с просьбой «решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией». Он попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». По словам ветерана, тогда народ мог бы решать, «продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное».

Ветеран отметил также, что у Путина получилось укрепить обороноспособность страны, потому теперь он может приступать к решению других задач.

Президент в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано. «Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю…, это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», – заявил президент.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу.

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Стимулирование рождаемости

Ужесточение требований к чиновникам

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Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.

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