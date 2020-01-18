Двигатель самолета загорелся перед взлетом в аэропорту Новосибирска

Транспортная прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В субботу около 01.00 по местному времени (21.00 мск пятницы) в аэропорту Толмачево при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск – Камрань, загорелся двигатель, передает РИА «Новости».

Командир воздушного судна прервал запуск, была применена «система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано».

На борту в тот момент находились более 200 пассажиров, «которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание».

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

Вылет резервного самолета запланирован на ближайшее время.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», прилетевший в Москву из Сабетты (Ямал), экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. В пятницу он «перелетел на соседнюю полосу».

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