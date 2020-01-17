Мать Ассанжа поблагодарила российское видеоагентство Ruptly

Мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Кристин поблагодарила российское видеоагентство Ruptly за беспристрастность в отношении ее сына, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Мама Джулиана Ассанжа благодарит ребят из нашего видеоагентства», – написала Симоньян в Telegram-канале.

В твите Кристин Ассанж говорится: «Спасибо Барнаби (продюсер Ruptly в Великобритании) и Ruptly за то, что всегда с нами, чтобы беспристрастно рассказывать о моем сыне».

В прошлом году Ассанжа арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США. Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ сообщали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет. Между тем, отец Ассанжа считает, что его сын может умереть в тюрьме.

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