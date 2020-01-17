В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд 1925 года – столбик термометра в столице поднялся до отметки 4,3 градуса тепла, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня мало кто ждал рекорда, потому что предполагалось, что температура не повысится более плюс 3-3,5 градуса. Но стоило солнцу выглянуть, как температура на станции ВДНХ в 13 часов повысилась до 4,3 градуса. Уже этих значений достаточно для того, чтобы сказать, что рекорд, установленный 17 января 1925 года, побит», – сказала Позднякова РИА «Новости».

По ее словам, предыдущий рекорд составлял плюс 4,2 градуса.

Накануне в Москве также был побит температурный рекорд 95-летней давности.

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