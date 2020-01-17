Юрист: Смерть сына Толкина не повлечет борьбы за наследие писателя

Смерть Кристофера Толкина никак не отразится на авторских правах на произведения его отца, они будут принадлежать созданной им организации еще в течение 24 лет, рассказала газете ВЗГЛЯД юрист, специалист по авторскому праву Ирина Тулубьева.

В ночь на 16 января в возрасте 95 лет ушел из жизни последний сын известного британского писателя-фантаста Джона Толкина, автора «Властелина колец» и «Хоббита». После смерти отца в 1973 году Кристофер создал организацию «Tolkien Estate», которая до сих пор является обладателем авторских прав на практически все произведения писателя.

«Авторские права после смерти автора переходят наследнику, либо создается фонд или организация, которой эти права переходят. Так в течение семидесяти лет произведения будут охраняться. Этот срок обычно начинается с первого января года, следующего после смерти автора», – рассказывает Тулубьева.

В связи с тем, что Кристофер Толкин передал авторские права отца фонду, его смерть никак не повлияет на их охраняемость еще в течение 24 лет, поясняет эксперт. В британском праве печатное произведение становится общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора – то есть в случае с Толкином его работы «освободятся» в 2044 году.