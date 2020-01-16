Москвичей ожидает пасмурная погода, сообщают синоптики.

Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.

В Подмосковье воздух прогреется до 6 градусов, в ночные часы термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла, передает ТАСС.

Днем юго-западный ветер не превысит 6 м/с, ночью скорость усилиться до 10 м/с. По информации Гидрометцентра, желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе до 21.00 мск.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 749 мм ртутного столба.