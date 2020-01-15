Папа Римский впервые назначил женщину на высокопоставленный пост в Ватикане

Женщина впервые назначена на пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) в Госсекретариате (правительстве) Ватикана. Папа Римский Франциск распорядился назначить на эту должность 66-летнюю Франческу Ди Джованни, сообщает агентство ANSA.

Ди Джованни – специалист по административно-юридическим вопросам, она работает в Ватикане уже почти 30 лет. С 1993 года она работала в секретариате, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин, сообщает ТАСС.

Папа Франциск поддерживает более активное участие женщин в деятельности Римско-католической церкви. За время его понтификата женщина – Барбара Ятта – впервые стала главой Ватиканских музеев. Кроме того, женщины назначаются в Ватикане на важные посты в консультативных органах.

В 2016 году папа Франциск учредил специальную комиссию по изучению вопроса о диаконате женщин в Римско-католической церкви.